ASAT Manavgat’ta yatırımlarına devam ediyor

ASAT Genel Müdürlüğü, arıtmadan kanalizasyona, yağmur suyu drenajından içme suyuna Manavgat’ın biriken altyapı sorunlarını çözmeye devam ediyor. Antalya’nın dört bir tarafında kanalizasyon, altyapı çalışmalarına devam eden ASAT ekipleri, mevcut altyapı sistemlerinin bakımını da ihmal etmiyor. Emek Mahallesi’ne yaklaşık 800 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı döşerken ASAT ekipleri, bölgeyi modern kentsel alt yapı standartlarına kavuşturuyor. Yeni kanalizasyon hattı inşaatında 300’lük beton boru kullanılıyor.

İçme suyuna yeni hat

Antalya genelinde kesintisiz içme suyu temini için yeni isale ve şebeke hattı çalışmaları yapan ekipler, aynı zamanda yetersiz kalan hatları da yeniliyor. ASAT ekipleri, Yukarıhisar Mahallesi’nde mevcut içme suyu hattında yürüttüğü deplase çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Eski içme suyu boruları değiştirilerek yerine dünya standartlarında yeni içme suyu hattı döşeniyor.

Bozulan yollar asfaltlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, Mananavgat’ta sürdürdüğü içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon gibi alt yapı çalışmaları sırasında kazdığı yolları, çalışmaların ardından asfaltlıyor. Yavrudoğan ve Beşkonak Çay Mahallelerinde içme suyu çalışmaları sırasında deforme olan yollarda çift kat emisyon kaplama asfalt çalışmasına başlayan ASAT, çalışmanın kısa sürede tamamlayacak.