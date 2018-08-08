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08 Ağustos 2018 13:02

ASAT mobil aracı Demre’de

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün başlattığı ‘Mobil Hizmet Aracı’ vatandaşın ayağına hizmet götürmeye devam ediyor.

ASAT mobil aracı Demre’de

08 Ağustos 2018 13:02

“Mobil Hizmet” uygulamasının geçtiğimiz haftaki durağı Demre oldu.


ASAT Genel Müdürlüğü, ilçe merkezine uzak bölgelerde yaşayan vatandaşın işlemlerini daha hızlı gerçekleştirmesi için uygulamaya koyduğu, ‘Mobil Hizmet Aracı’ çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bir çeşit gezici şube ile uzak mahallelerdeki vatandaşlar, ilçe merkezine gitmeden işlemlerini en hızlı şekilde yapabiliyor.


Gezici şube Demre’deydi


Büyükşehir ASAT Genel Müdürlüğü, Mobil Hizmet uygulamasının geçtiğimiz haftaki durağı Demre oldu. Demre’de merkeze uzak mahallelerde yaşayan vatandaşların işlemleri, ASAT hizmet binalarına gitmelerine gerek kalmadan gezici araçlarda görevli personel tarafından yapıldı. İlçe sakinlerine su tahsilatı, yeni abone başvurusu, abone devir, abone iptali gibi konularda hizmet veren ASAT, ayrıca vatandaşların şikayet ve taleplerini de online olarak merkeze bildiriyor.


Başkan Türel’e teşekkür


Uygulamada görevli personeller, farklı nedenlerden ötürü işlem yapmaya gelemeyecek durumda olan vatandaşın bizzat evine giderek yardımcı oluyor. Hizmetten yararlanan vatandaş da duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e ve bütün yetkililere ayrı ayrı teşekkür etti.




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