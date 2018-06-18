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18 Haziran 2018 12:42

ASAT mobil aracı Manavgat’ta

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün başlattığı ‘Mobil Hizmet Aracı’ vatandaşın ayağına hizmet götürmeye devam ediyor.

ASAT mobil aracı Manavgat’ta

18 Haziran 2018 12:42

“Mobil Hizmet” uygulamasının geçtiğimiz haftaki durağı Manavgat oldu.


ASAT Genel Müdürlüğü, ilçe merkezine uzak bölgelerde yaşayan vatandaşın işlemlerini daha hızlı gerçekleştirmesi için uygulamaya koyduğu, ‘Mobil Hizmet Aracı’ çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bir çeşit gezici şube ile uzak mahallelerdeki vatandaşlar, ilçe merkezine gitmeden işlemlerini en hızlı şekilde yapabiliyor.



Gezici şube Manavgat’ta


Büyükşehir ASAT Genel Müdürlüğü, Mobil Hizmet uygulamasının geçtiğimiz haftaki durağı Manavgat oldu. Manavgat’ın Gündoğdu, Oymapınar ve Kızılot Mahallelerinde yaşayan vatandaşların işlemleri, ASAT hizmet binalarına gitmelerine gerek kalmadan gezici araçlarda görevli personel tarafından yapıldı. Dört gün boyunca Manavgat mahallelerinde toplam 51 adet sözleşme güncellendi, 151 makbuz kesildi. Uygulamada görevli personeller, farklı nedenlerden ötürü işlem yapmaya gelemeyecek durumda olan vatandaşın bizzat evine giderek yardımcı oldu.




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