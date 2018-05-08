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08 Mayıs 2018 11:55

ASAT Mobil uygulaması başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) başlattığı mobil cep telefonu uygulamasıyla vatandaşa yeni bir hizmetin daha kapısını açtı.

ASAT Mobil uygulaması başladı

08 Mayıs 2018 11:55

Mobil telefon uygulamasıyla vatandaş tek tuşla vezneye gitmeden online fatura ödemesi yapabiliyor.


ASAT Genel Müdürlüğü, abone hizmet kalitesinin artırılması, müşteri memnuniyetinin temini, hizmet süreçlerinin daha kolay ve verimli hale getirilmesi amacıyla mobil cep telefonu uygulamalarını hayata geçirdi. İOS ve Android işletim sistemine uyumlu olan mobil uygulama ile vatandaş tüm işlemlerini tek tuşla şubeye gitmeden cep telefonuyla yapabiliyor.



ASAT’ın Hizmetleri Cepte


ASAT, cep telefonu uygulamasıyla, akıllı mobil cihazların hızla yayıldığı ve internet erişiminin yaygınlaştığı bir dönemde, kurumun sağladığı servis hizmetlerini Antalyalılara ulaştırmayı hedefliyor. Mobil cihazların sunduğu GPS, SMS, mail gönderme, telefon ile arama gibi iletişim imkanları uygulamada eksiksiz olarak çalışıyor.



Vatandaş beğendi


Akıllı cihazlara indirilen uygulama ile bir tıkla online ödeme yapılabiliyor. GPS ile konum bazlı su kesinti bilgileri ve en yakındaki şube, vezne ve ödeme noktaları listeleniyor. Böylelikle en yakın yol tarifi yapılıp, gereksiz zaman kaybının ve yakıt israfının da önüne geçiliyor.




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