ASAT pehlivanları , Elmalı güreşlerinden 12 madalya ile döndü

Güreşin 'ilk er meydanı' olarak kayıtlara geçen ve bu yıl 666'ncısı düzenlenen Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Büyükşehir Belediyesi ASAT güreşçileri toplamda 12 madalya alarak büyük bir başarı kazandı. ASAT Spor Kulübü Güreş Takımı en fazla madalya kazanan takım olarak yine tarihe geçti.

Ata sporunda ulusal ve uluslararası turnuvalarda kazandığı başarılarıyla adından söz ettiren ASAT Güreş Takımı, Kırkpınar'dan sonra Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin er meydanında da başarısını taçlandırdı. ASAT Güreş takımı 100'e yakın sporcuyla katıldığı tarihi güreşlerde miniklerden başaltıya kadar tüm boylarda kazandığı 12 madalya ile 666'ncı Elmalı Yağlı Güreşleri'nde en fazla madalya kazanan takımı oldu.

Başarılarımız tesadüf değil

Bu sene Kırkpınar'dan Elmalı Yağlı Güreşlerine kadar tüm müsabakalara çok iyi hazırlandıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Güreş Koordinatörü Mustafa Kemal Karaboğa, “Başkanımız Menderes Türel'inde büyük önem verdiği takımızın alt yapısında 110 sporcumuz var. Minderde hem büyükle hem de yıldızlar liginde mücadele ediyoruz. Yağlı güreşte büyük başarılara imza attık. Sporcularımızın kazandığı bu başarılar tesadüfü değil. Yoğun bir çalışma programı sonunda kazanılan başarılar. Bu çalışmalarımızda bizlere geniş imkânlar sağlayan ve büyük destek veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'e çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Kırkpınar'da Antalya'nın gururu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Güreş Takımı, 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde büyük başarı kazanmış ve üst üste 4 sene takım olarak şampiyonluk kazanarak Antalya'nın gururu olmuştu.