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07 Mayıs 2018 17:09

ASAT Spor Masa Tenisi Takımı Süper Lig’e yükseldi

Erkekler Masa Tenisi 1.

ASAT Spor Masa Tenisi Takımı Süper Lig’e yükseldi

07 Mayıs 2018 17:09

Lig’inde mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediye ASAT Gençlik ve Spor Kulübü, Süper Lig’e çıktı.


Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda düzenlenen 5.etap maçlarına çıkan ASAT Spor Masa Tenisi Takımı ligi ikinci sırada tamamladı ve Süper Lig’e çıkma hakkı elde etti. Kürşat Çavuşoğlu, Eisa Tahmasebi ve Murat Eriş’ten oluşan Büyükşehir Belediye ASAT Spor Takımı, sezon boyunca oynadığı 30 müsabakada sadece 2 kez mağlup oldu.


Altınordu ile birlikte ligi ikinci tamamlayan Büyükşehir Belediye ASAT Gençlik ve Spor Kulübü ile üçüncü olan Malatya Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig’e yükseldi.


Takım kaptanı Kürşat Çavuşoğlu, "Son etapta oynadığımız 7 maçta 6 galibiyet aldık. Aynı puana sahip olduğumuz İzmir Altınordu Takımı ile sadece iki set farkla şampiyonluğu kaçırdık. Şampiyonluğu Kazanmak istiyorduk ama olmadı. 2018-2019 sezonunda Antalyamızı Süper Lig’de temsil etmek gurur verici. Büyükşehir Belediyesi Spor Genel Koordinatörü Necati Yıldırım ve Ayhan Çilli’nin masa tenisi takımına gösterdikleri her türlü destek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz" diye konuştu.




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