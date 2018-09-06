ASAT ’tan Gazipaşa’ya 4 yılda 46 milyon TL yatırım

Büyükşehir Yasası ile ilçelerin biriken altyapı sorunlarını çözmek için düğmeye basan ASAT, Gazipaşa’yı hak ettiği hizmete buluşturdu. Başkan Menderes Türel’in talimatıyla ilçenin yıllardır süregelen ve çözüm bekleyen altyapı sorunları bir bir çözüldü. İlçede kangren haline gelen içme suyu sorununu tarihe gömen ASAT, arıtma ve kanalizasyon yatırımları ile göz doldurdu.

293 kilometrelik içme suyu hattı

Gazipaşa genelinde kesintisiz içme suyu temini için yeni isale ve şebeke hattı çalışmaları yapan ASAT, aynı zamanda yetersiz kalan hatları da yeniliyor. 4 yılda 22 milyon 486 bin TL yatırım bedeliyle ilçe merkezi ve mahallelerde içme suyu hatlarında yenileme ve iyileştirme çalışması yapan ASAT, çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Bugüne kadar 258 bin 915 metre içme suyu hat çalışması yapan ASAT, devam eden yatırımlarla birlikte ilçeye toplam da yaklaşık 293 kilometrelik yeni içme suyu şebeke hattı kazandırmayı planlıyor.

Karasu projesi can suyu oldu

Gazipaşa’nın Ilıca, Yeniköy, Kızılgüney ve Karalar mahallelerinin 30 yıllık içme suyu sorunu Karasu İçme Suyu Projesi ile çözüldü. Proje ile birlikte Karasu kaynağından 44 kilometre isale hattıyla bölgedeki 4 mahallede oturan vatandaşların 30 yıllık içme suyu hayali gerçek oldu. Vatandaşlar sağlıklı içme suyuna kavuştu.

Kanalizasyon ve arıtma

’Temiz şehir temiz yaşam’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren ASAT, ilçeye 9 milyon 921 bin TL yatırımla 28 bin metre kanalizasyon hattı döşedi. Yağmur suyu sorunu inşa edilen drenaj kanalları ile çözüm buldu. Çevre hassasiyetini en ön planda tutan ASAT, Gazipaşa atıksu arıtma tesisini ilçeye kazandırdı. 820 bin TL yatırım bedelli tesis ile tek bir damla pis suyun çevreye doğrudan aktarılmasına izin verilmiyor.

Çiftçinin yüzü gülüyor

ASAT, Sugözü su kaynağını devralarak ilçenin içme ve sulama suyu sorununu tarihe gömdü. İlçe merkezinin yetersiz kalan içme suyuna da buradan takviye yapıldı. Projeyle Beyobası, Aydıncık bölgesinde tarım yapan çiftçilerin sulama sorunları da çözüldü. Tarımın en önemli geçim kaynağı olduğu Gazipaşa’da su sorununun çözümü en çok çiftçilerin yüzünü güldürdü. ASAT, Gazipaşa’da altyapı çalışmaları ardından deforme olan caddeleri sıcak asfaltla kapladı. Gazi, İstiklal, Koru, Ekmel, Beyobası başta olmak üzere yaklaşık 3 milyon liralık asfalt yatırımı yapıldı.

4 yılda Gazipaşa’da içme suyu, kanalizasyon ve arıtması için yaklaşık 46 milyon liralık yatırım yapan ASAT’ın çalışmaları ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılanıyor.