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27 Temmuz 2018 13:08

ASAT Yaz Spor Okulları devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Yaz Spor Okulları devam ediyor.

ASAT Yaz Spor Okulları devam ediyor

27 Temmuz 2018 13:08

6-16 yaş aralığındaki çocuklar basketbol ve voleybol branşlarında ücretsiz spor yaparken, yaz tatillerini verimli şekilde geçiriyor.


ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Yaz Spor Okulları’nda sosyalleşme imkanı bulan genç sporcular aynı zamanda bedensel yeteneklerini ve spor dallarına olan eğilimlerini keşfediyor. 25 Haziran tarihinde ilk antrenmanına çıkan çocuklara basketbol ve voleybol branşlarında ücretsiz eğitim imkanı sağlanıyor. 15 Eylül’e kadar devam edecek Yaz Spor Okulu’ndan toplam 600 öğrenci faydalanıyor. Merkezde 6, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa olmak üzere 9 farklı spor salonunda spor eğitimi alan öğrenciler, sağlıklı ve verimli bir yaz tatilinin keyfini sürüyor.




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