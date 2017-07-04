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04 Temmuz 2017 11:20

ASAT’ın yağmur suyu seferberliği sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 6 milyonluk yatırımla Muratpaşa İlçesi Meydan Kavağı, Çaybaşı ve Demircikara Mahallelerinin yağmur suyu sorununu çözüyor.

ASAT’ın yağmur suyu seferberliği sürüyor

04 Temmuz 2017 11:20


Antalya genelinde 104 milyon liralık yağmur suyu drenaj çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde Belediye Başkanı Menderes Türel’in ilk döneminde kazandırdığı 80 kilometrelik yağmur suyu ana hattına, 50 kilometre daha ekliyor. ASAT, bu kapsamda şiddetli yağışlar sonrası sıkıntı yaşanan Muratpaşa İlçesi’ne bağlı Meydan Kavağı, Çaybaşı ve Demircikara Mahallelerinde yağmur suyu drenaj çalışması yapıyor.



6 milyon yatırım bedelli


ASAT, proje kapsamında 700 metre 2.5m x 1.5m boyutlarda, kapalı betonarme kutu menfez olmak üzere toplam 6 bin metre uzunluğunda yağmursuyu drenaj hattı imalatı yapıyor. Yaklaşık yüzde 40’ı tamamlanan imalat çalışmalarının sene sonu gelmeden bitmesi planlanıyor. 6 milyon yatırım bedelli proje tamamlandığında şiddetli yağışlardan sonra yaşanan göl manzaraları tarih olacak.




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