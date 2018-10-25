ASAT'lı basketbolcular sahaya pembe top ile çıktı

Kendisi de eski bir basketbolcu olan Ebru Türel'in önerisi ile gerçekleştirilen etkinlikte hem sporun sağlık için önemi hem de meme kanserinde erken tanının önemi vurgulandı.

Büyükşehir Belediyesi, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı”nda anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü U 14 takımı AGGİK ile oynadığı maça ASAT Spor Kulübü Basketbol Koordinatörü Hilal Ertunalı'nın pembe topla yaptığı hava atışıyla başladı.

Ebru Türel'in fikri destek gördü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'in profesyonel olarak 1. ligde basketbol oynamış olan eşi Ebru Türel'in fikri ile ortaya çıkan pembe top ile farkındalık yaratma önerisine Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğü Basketbol İ Temsilciliği de destek verdi. 2017-2018 U14 Erkekler Antalya Yerel Ligi'nde oynanan ASAT U-14 takımı ile AGGİK maçını izleyen seyirciler de alkışları ile farkındalık etkinliğine destek verdi.

Ebru Türel'den farkındalık desteği

Meme kanserine dikkat çekmek için farkındalık oluşturmak istediklerine dikkat çeken Ebru Türel, “Ekim ayı içerisinde gerçekleşen Meme Kanseri Farkındalık etkinliklerine biz de genç sporcularımızla birlikte destek vermek istedik. ASAT Spor Kulübü Basketbolcularımıza, ailelerine ve bu etkinliği gerçekleştirmemize izin veren Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğü Basketbol İ Temsilciliği'ne teşekkür ederiz. Eski bir basketbolcu olarak basketbol sahasında yaptığımız bu anlamlı farkındalık etkinliği benim için de çok özel ve güzel oldu. Kanserin erken tanı ile tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu unutmadan başta kadınlarımız olmak üzere herkesin kontrollerini zamanında yaptırmasını öneriyorum. Erken tanı ile ilgili farkındalığın artması için elimden gelen desteği vermeye devam edeceğim” dedi.