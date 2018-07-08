ASAT’tan 4 yılda 2 milyar TL yatırım

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Yasasının yürürlüğe girmesi ile 19 ilçede yatırım hamlesi başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in “Merkezde ne varsa ilçelerde de aynı hizmet olacak’’ talimatıyla büyük altyapı sorunu olan ilçelerin eksikliklerini giderilmesi için seferberlik ilan edilmişti. ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, ASAT’ın, 4 yıllık süreçte 19 ilçenin tüm altyapı ihtiyacını karşıladığını söyledi.

“Tek damla pis su denize karışmıyor”

Kırsal mahallelerin altyapı sorunlarını çözdüklerini ifade eden Kurt, “Bugüne kadar hiç kanalizasyon hattı olmayan yerleşim yerleri de modern altyapı sistemiyle tanıştı. Mavi Bayraklı sahillerimiz, üstün teknoloji modern arıtma tesisleriyle koruma altına alındı. Antalya’nın en büyük sermayesi olan denizine tek damla atık su karışmıyor. Deniz altındaki biyolojik yaşam korunuyor” dedi.

Tüm Antalya’da sağlıklı, sorunsuz ve sürdürülebilir bir altyapı inşa eden ASAT, Antalya merkez başta olmak üzere Manavgat ve diğer ilçelerdeki yağmur suyu sorunlarını da çözdü.

Kent merkezine devasa yağmur suyu kanalları

Muratpaşa’da Turgut Reis, Yıldız ve Tonguç, Metin Kasapoğlu caddelerinde dev yağmur kanalları yapıldı. Kepez’de Varsak, Karşıyaka, Şelale, Gündoğdu ve Habibler Mahallelerinin yağmur suyu sorunu çözüldü. ASAT Antalya genelinde 104 milyon liralık yağmur suyu drenaj yatırımına imza attı.

Serik Arıtması ve Kızderesi Projesi

Kız Deresi’nin üzeri kapatılarak modern bir caddeye dönüştürüldü. Yıllardır süregelen yağmur suyu sorunu çözülürken aynı zaman da ilçeye yeni bir giriş caddesi kazandırıldı. 35 milyon 926 bin TL bedelle Serik Atıksu Arıtma Tesisi inşa edildi. 150 bin kişi kapasiteli arıtma tesisi 2030 yılına kadar Serik’e hizmet edecek.

Kaş artık susuz değil

Turizmin gözbebeği Kaş’ın içme suyu sorunu, 49 milyon liralık Gömbe projesi ile çözüldü. 190 kilometrelik hatla Gömbe’den içme suyu getirildi. Ayrıca Kaş, Kalkan, Çukurbağ ve Gömbe’ye 52 kilometrelik kanalizasyon hattı döşendi. Kaş Arıtması da rehabilite edilerek, deniz ve biyolojik yaşam korumaya alındı.

Manavgat’ın geleceği kurtuldu

100 milyonluk yatırımla Manavgat ve Kumköy Arıtma Tesisleri inşa edilerek, bir çevre felaketinin önüne geçildi. Öte yandan her yağışta sel manzaraları yaşanan Eskihisar ve Aşağıhisar Mahallelerinin yağmur suyu sorunu kısa sürede çözüldü.

Gazipaşa Karasu Projesi

ASAT, Gazipaşa’da ‘Karasu Projesi’ ile 30 yıldır içme suyu sorunu çeken bölge halkının çilesine son verdi. Yaklaşık 20 milyon TL bedelli Karasu Projesi kapsamında 101 bin metre uzunluğunda içme suyu hattı döşendi.

Aksu kanalizasyonla tanıştı

Aksu Macun Deresi ıslah çalışmaları Başkan Menderes Türel’in talimatıyla tamamlandı. 20 Milyon TL’lik yatırım ile Macun Mahallesi ilk kez kanalizasyonla tanıştı.15 milyon TL’lik ek bir yatırımla çalışmalar devam edecek.

Finikeli çiftçiye sulama suyu tesisi

Arif-Yalnız-Gökbük’te kurulan kapalı sistem sulama tesisi ile Finikeli çiftçilerin yüzünü güldürdü. Yaklaşık 600 çiftçi gelirini ikiye katladı. Finike’ye 252 kilometre içme suyu, 147 kilometre de kanalizasyon hattı döşendi. Yetersiz kalan Finike Arıtma Tesisi rehabilite edildi.

Kumluca’nın su sorunu çözüldü

Kumluca’da Karagöl Yaylası’nın 100 yıllık su sorunu tarih oldu.13 mahallenin yıllardır süregelen su sorununu çözmek üzere Karaağaç İçmesuyu Projesi hayata geçirildi. Yaklaşık 113 kilometrelik içme suyu hattı döşenen 50 milyon lira yatırım bedelli proje ile bölgenin içme suyu sorunu tarihe karışacak.

Korkuteli Manay Projesi

Korkuteli’nde öncelikli olarak kanalizasyon sorununu çözen ASAT, içme suyu sorununa da el attı. 40 milyon lira yatırım bedelli Manay İçme Suyu Projesi ile ilçenin 50 yıllık içme suyu sorunu ortadan kalkacak.

Alanya’da 745 kilometre içme suyu hattı

Alanya’da 102 milyon yatırım bedeliyle 745 kilometrelik içme suyu hattı yenilendi. Yaklaşık 44 milyonluk bütçeyle atıksu arıtma tesisleri ilçeye kazandırılarak, denizin ve turizmin geleceği kurtarıldı.

Akseki’nin su sorunu 5.5 ayda çözüldü

Akseki’nin 35 yıllık su sorununu 5.5 ayda çözen ASAT, ilçenin yıllardır suya hasret mahallelerini de suya kavuşturdu. Bu kapsamda 100 yıldır çektiği susuzluğu adına yansıyan Susuzşahap Mahallesi’nin de asırlık içme suyu sorunu tarihe gömüldü.

İbradı Ormana kanalizasyonla tanıştı

ASAT, İbradı İlçesi Ormana Mahallesi’nin çözüm bekleyen kanalizasyon sorununu bitirdi. Toplamda 6 bin metrelik kanalizasyon hattından bölgedeki 900 hane faydalandı.

Demre Belören suya kavuştu

Demre’nin Belören ve Muskar Mahallelerinin su sorunu 40 kilometrelik çekilen yeni içme suyu isale hattıyla çözüldü.

Elmalı’nın GAP Projesi

Elmalı Yuva’ya kapalı devre sulama sistemi yapılarak 6 bin dönüm arazi suyla buluştu. Elmalı’nın altyapı eksiklerini tamamlayan ASAT ilçeye 23 milyon 570 bin TL bedelle 211 kilometre içme suyu hattı kazandırdı. Elmalı’da, 48 kilometre kanalizasyon inşaatı gerçekleştirildi.

Gündoğmuş’un yüzü güldü

ASAT, Gündoğmuş’ta Bedan, Karaköy, Çamlıalan, Akyar ve Yeniköy Mahallelerinin su sorununu çözdü. Toplam 46 kilometrelik isale hattı döşeyen ASAT ekipleri, Gündoğmuş Aksu kaynağından alınan su ile mahallelilerin yüzünü güldürdü.

Kemer’e tatil köyü gibi arıtma

ASAT, 150 milyon TL bütçeli Kemer İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini ilçeye kazandırmak için kolladı sıvadı. Arıtma tesisi aynı zamanda bir yaşam alanı olarak projelendirildi. Kemer Merkez, Ovacık, Çıralı, Kiriş, Tekirova, Beldibi’ni kapsayan içme suyu projesi hayata geçirildi. 18 milyon TL harcanarak mevcut arıtma tesislerinin modernizasyonu sağlandı.