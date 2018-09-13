ASAT'tan Demre alt yapısına 74 milyon liralık yatırım

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Demre'nin içme suyu ve alt yapısına 4 yılda yaklaşık 74 milyon TL yatırım yaptı. İlçenin yıllardır süregelen içme suyu ve yağmur suyu sorunlarını çözen ASAT, arıtma ve kanalizasyon yatırımlarını da ilçeye kazandırdı.

Demre, Büyükşehir Belediyesi Yasası'nın nimetlerini doya doya yaşadı. Başkan Menderes Türel'in göreve gelmesiyle, ilçenin yıllardır süregelen ve çözümsüz sanılan alt yapı sorunları, bir bir çözüldü. İlçenin kangren haline gelen içme suyu sorununu tarihe gömen ASAT, arıtma ve kanalizasyon yatırımları ile turistik ilçenin dünyaca ünlü denizini koruma amaçlı faaliyetler yürütüyor.

İçme suyuna kalıcı çözüm

Demre halkına kesintisiz ve yeterli su sağlamak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren ASAT ekipleri, 17 mahallede toplam 246 bin 500 metre içme suyu şebekesi imalatı gerçekleştirdi. Kaş merkezi ve diğer mahallelerde 5 bin metre şebeke hattı çalışması da devam ediyor. Toplam 251 bin 500 metreyi bulan içme suyu projelerinin yatırım maliyeti 18 milyon 700 bin lira olarak açıklandı.

Kovalarla su taşıma tarih oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in talimatıyla Demre'nin en uzak mahallelerinden olan ve susuzluk çeken Çağman ve Belören'e, yeni içme suyu hattı çekildi. ASAT ekipleri dağları delerek Finike'nin Arif Köyü Başgöz kaynağından 40 kilometrelik bir hat ile çeşmesinden su akmayan Belören mahallesinde evleri içme suyuna kavuşturdu. Yıllardır kaderine terk edilen vatandaşların içme suyu sorunu ASAT'ın özverili çalışmaları ile tarih oldu.

Kanalizasyon ve Artıma

ASAT, Demre'nin dünyaca ünlü denizini ve çevresini korumak için kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları da yürütüyor. Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Demre sahilleri ASAT yatırımlarıyla güvence altında. İlçeye 31 milyon 786 bin TL bedelle 116 bin 500 metre kanalizasyon hattı döşendi. 14 milyon 327 bin TL'ye mal olan atık su arıtma tesisiyle Demre'nin en büyük sermayesi olan denizine tek damla atık su karışmıyor. Deniz altındaki biyolojik yaşam korunuyor.

Göl manzaraları tarih oldu

ASAT Genel Müdürlüğü'nün ilçelerin yağmur suyu sorununu çözmek için başlattığı yatırım hamlesinden Demre'de nasibini aldı. ASAT, 10 milyon 100 bin TL yatırım bedelle Demre'de 13 bin 500 metre yağmursuyu drenaj hattı imalatı yaptı. İlçedeki turizm caddelerinin yağmur suyu sorunu yeni drenaj kanalları ile çözüm buldu. Çalışmalar sırasında deforme olan caddeler de sıcak asfaltla kapladı.