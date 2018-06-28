ASAT’tan Finike alt yapısına 4 yılda 110 milyon TL yatırım

Büyükşehir Yasası ile ilçelerin biriken alt yapı sorunlarını çözmek için düğmeye basan ASAT, Finike’de hız kesmiyor. ASAT Genel Müdürlüğü, Finike’de yıllardır içme suyu sorunu çeken merkeze uzak mahalleleri suya kavuştururken, Finike’nin altyapısını da geleceğe taşıyor.

146 kilometre kanalizasyon

Antalya genelinde altyapı çalışmalarını sürdüren ASAT, Finike’de altyapı eksiklerini giderdi. Bu çalışmalar kapsamında ilçeye yaklaşık 43 milyonluk yatırımla 146 bin 862 metre kanalizasyon hattı döşendi. ASAT ilçeye kazandırdığı 11 milyon 300 bin TL bedelli Finike Membran Bioreaktör Atıksu Arıtma Tesisiyle portakalı ile ünlü sahil kenti Finike’nin denizini de gözü gibi koruyor.

Yağmur suyu hattı

ASAT Genel Müdürlüğü’nün, Antalya merkezi ve ilçelerde yaşanan yağmur suyu sorununu çözmek için başlattığı yatırım hamlesinden Finike’de nasibini aldı. Finike yağmur suyu drenaj hattı işiyle 2 bin 162 metre yağmur suyu drenaj hattı imalatı yaptı. Şiddetli yağmurlar sorun olmaktan çıktı.

İçme suyuna kalıcı çözüm

Finike’de kesintisiz içme suyu temini için yeni isale ve şebeke hattı çalışmaları yapan ASAT, aynı zamanda yetersiz kalan hatları da yeniledi. 4 yılda yaklaşık 37 milyon yatırım bedeliyle Finike sağlıklı içme suyuna kavuşturuldu. Bugüne kadar 252 kilometrelik içme suyu hat çalışmasını tamamlayan ASAT, devam eden yatırımlarla birlikte ilçeye toplam 273 kilometrelik yeni içme suyu şebekesi kazandırmayı planlıyor.

Tarıma büyük destek

ASAT, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in talimatıyla Arif, Yalnız, Gökbük, Gökçeyaka Mahallelerine 4 milyon 400 bin liralık yatırımla kapalı devre sulama sistemi kazandırdı. Yaklaşık 600 çiftçi ailesinin artık daha verimli sulama yapabildiği tesis, üretimi katlarken, çiftçilerin gelirini de artırıyor.

Bozulan yollara asfalt

ASAT, Finike’de altyapı çalışmaları ardından deforme olan caddeleri de sıcak asfaltla kapladı. Sahilkent, Hasyurt, Turunçova, Yeşilyurt mahalleleri başta olmak üzere çalışmalar sırasında bozulan tüm cadde ve sokaklara yaklaşık 9 milyon 300 bin liralık asfalt yatırımı yapıldı.

4 yılda Finike’nin içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon ve arıtması için yaklaşık 110 milyon lira yatırım yapan ASAT, çalışmalarıyla takdir topladı.