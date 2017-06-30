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30 Haziran 2017 13:28

ASAT’tan kanalizasyon çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri, Gazipaşa’ya bağlı Beyobası Mahallesinde kanalizasyon çalışması başlattı.

ASAT’tan kanalizasyon çalışması

30 Haziran 2017 13:28


Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Gazipaşa’nın Beyobası Mahallesi’ne 2 bin 500 metre kanalizasyon hattı döşemek için düğmeye bastı. Ekipler, toplamda 120 ailenin faydalanacağı 2 bin 500 metrelik kanalizasyon çalışması yürütüyor. Gazipaşa D-400 Karayolu Sanayi Kavşağı ile Beyobası Camisi arasına döşenecek olan kanalizasyon hattında 200’lük ve 300’lük korige borular kullanılıyor. Çalışmalar tamamlandığında Beyobası Mahallesi’nin yüzde 50’sinin kanalizasyon sorunu çözülmüş olacak.



Büyükakça: “Hayırlı, uğurlu olsun”


Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Koordinatörü Ahmet Büyükakça, ASAT’ın çalışmalarını değerlendirdi. Büyükakça, “İlçemizin dört bir köşesinde alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz sanayi Kavşağı ile Beyobası Camii arasında 2 bin 500 metre kanalizasyon şebeke hattı çalışması yapıyor. Çalışmaların yaklaşık 20 gün içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Beyobası Mahallemizde ikamet eden 120 ailemizin kanalizasyon sorunu çözülmüş olacak. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.




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