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24 Kasım 2017 12:13

ASAT’tan kanalizasyon seferberliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu Genel Müdürlüğü (ASAT) Elmalı, Kaş, Demre ve Kemer’de kanalizasyon çalışmalarına başladı.

ASAT’tan kanalizasyon seferberliği

24 Kasım 2017 12:13


Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı, Kaş, Demre ve Kemer ilçelerine 10 milyon TL yatırım bedelli 30 kilometrelik kanalizasyon hattı kazandırıyor. 30 kilometrelik hattın 14 kilometrelik kısmı Elmalı ilçesinin Akçay Mahallesinde gerçekleşiyor. Yapımı hızla devam eden kanalizasyon hattının 2018 yılı yaz aylarında tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalar tamamlandığında başta Elmalı Akçay Mahallesi olmak üzere Kaş, Demre ve Kemer ilçesi mahallelerinde yaşayan vatandaşlar modern bir altyapı hizmetine kavuşacak.




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