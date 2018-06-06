ASAT’tan Kaş’a 128 milyonluk yatırım

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kaş ilçesinde arıtma ve kanalizasyon yatırımları ile turistik ilçenin dünyaca ünlü denizini koruyor. Kaş halkına kesintisiz ve yeterli su sağlamak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren ASAT ekipleri, 54 mahallede toplam 412 kilometrelik içme suyu şebeke hattı gerçekleştirdi. Kaş merkezi ve diğer mahallelerde 43 bin metre şebeke hattı çalışması da devam ediyor. Toplam 455 kilometreyi bulan içme suyu projelerinin yatırım maliyeti 68 milyon 194 bin lira.

Kaş’ın Deniz’i koruma altında

ASAT, Kaş’ın dünyaca ünlü denizini ve çevresini korumak için de kanalizasyon ve alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Alt yapı yatırımları kapsamında ilçeye 34 milyon 520 bin TL bedelle 83 bin 400 metre kanalizasyon hattı döşendi. Kaş Atıksu Arıtıma Tesisi yaklaşık 10 milyon TL’ye modernize edilerek, sorunsuz şekilde çalışması sağlandı. Tüm bu çalışmalarda, Kaş’ın en büyük sermayesi olan denizine tek damla atık su karışmıyor. Deniz altındaki biyolojik yaşam korunuyor.

4 yılda 128 milyon TL’lik yatırım

4 yılda Kaş’ın içme suyu, kanalizasyon ve arıtması için toplam 127 milyon 734 bin liralık yatırım yapan ASAT’ın çalışmaları ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılanıyor.