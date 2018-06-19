ASAT’tan Kemer’e 205 milyonluk yatırım

Büyükşehir Yasası ile ilçelerin biriken alt yapı sorunlarını çözmek için düğmeye basan ASAT, Kemer’de önemli yatırımlar gerçekleştirdi. ASAT, Kemer’de yıllardır içme suyu sorunu çeken merkeze uzak mahalleleri suya kavuşturdu. İlçeye 7 milyon 463 bin TL yatırım bedelle 71 kilometrelik içme suyu hattı döşendi. Bu kapsamda, Kemer Merkez, Ovacık, Çıralı, Kiriş, Tekirova, Beldibi içme suyu inşaatı yapım işiyle 12 mahalleyi kapsayan dev bir içme suyu projesi hayata geçirildi.

Kanalizasyon ve Arıtma

‘Temiz şehir temiz yaşam’ sloganıyla çalışmalarını başlatan ASAT, Kemer’in geleceğini de koruyor. Alt yapı yatırımları kapsamında ilçeye 3 milyon yatırım bedelle 6 bin 500 metre kanalizasyon hattı döşendi. Böylelikle merkez ve kırsal mahallelerin alt yapı sorunlarına kalıcı çözüm getirildi. Kemer’de ki turizm caddelerinin yağmur suyu sorunu inşa edilen drenaj kanalları ile çözüm buldu.

Çevre hassasiyeti göz önünde

Çalışmalarında çevre hassasiyetini hep göz önünde bulunduran ASAT, 150 milyon TL bütçeli Kemer İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini ilçeye kazandırmak için çalışma başlattı. ASAT, bölgedeki diğer mevcut arıtma tesislerini de rehabilite etti. Yaklaşık 18 milyon TL bütçeyle arıtma tesislerinin kapasite artırımı ve modernizasyonu sağlandı. 4 yılda Kemer’in içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon ve arıtması için yaklaşık 205 milyon lira yatırım yapan ASAT, Kemer’in ve bölge turizminin geleceğini kurtardı.