ASAT’tan Kumluca’ya 4 yılda 112 milyon TL yatırım

Büyükşehir Yasası ile hizmet ağını genişleten Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ilçelerin biriken alt ve üst yapı sorunlarını gidermek için başlattığı yatırım seferberliğini sürdürüyor. Yıllardır su sıkıntısı yaşayan Kumluca, hizmet yarışında hak ettiği yatırımları fazlasıyla alıyor.

438 kilometre içme suyu hattı

Kumluca halkına kesintisiz ve yeterli su sağlamak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren ASAT ekipleri, 41 mahallede toplam 288 bin metre içme suyu şebekesi imalatı gerçekleştirdi. Karaağaç-Belen grubu içme suyu yapım işiyle yıllardır su sıkıntısı çeken 13 mahallenin içme suyu problemi gideriliyor. Kumluca merkezi ve diğer mahallelerde 150 bin metre muhtelif içme suyu şebeke hattı çalışmaları da devam ediyor. Böylelikle ilçede içme suyu sorunu tarihe gömülüyor. Toplam 438 kilometreyi bulan içme suyu projelerinin yatırım maliyeti 77 milyon 847 bin TL olarak açıklandı.

Kanalizasyon ve arıtma

Kumluca’nın altyapı eksiklerini tamamlamak için hummalı bir çalışma yürüten ASAT, ilçeye yaklaşık 10 milyonluk yatırımla 27 bin 600 metre kanalizasyon hattı döşedi. 5 milyon 960 bin TL bedelli Mavikent derin deniz deşarjı ve arıtma tesisiyle denize tek damla atık su karışmıyor. Ayrıca şiddetli yağmurlarda sorun oluşan cadde ve sokaklarda yağmur suyu drenaj kanalları inşa edildi. Merkez ve kırsal mahallelerin alt yapı sorunlarına kalıcı çözüm getirildi.

Düzenli malzeme deposu ile yerinden hizmet

ASAT Genel Müdürlüğü daha çabuk ve etkin hizmet götürebilmek için ilçelere düzenli malzeme depoları yapıyor. Bu amaçla 1 milyon lira maliyetle inşa edilen ilk depo Kumluca’nın Beykonak mahallesinde tamamlanarak, hizmete girdi. Deponun hizmete girmesiyle nakil maliyetinden kurtulan ASAT, zamandan da tasarruf ediyor.

Bozulan yollara asfalt

ASAT, Kumluca’da altyapı çalışmaları ardından deforme olan caddeleri de sıcak asfaltla kapladı. Beykonak, Mavikent, Yenicepınar ve çalışmalar sırasında bozulan tüm mahallelerin cadde ve sokaklarına 1 milyon liralık asfalt yatırımı yapıldı. 4 yılda Kumluca’nın içme suyu, kanalizasyon ve arıtması için toplam 112 milyon liralık yatırım yapan ASAT’ın çalışmaları ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılanıyor.