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03 Mayıs 2018 11:55

ASAT’tan Manavgat’a asfalt ve alt yapı hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerde sürdürdüğü içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları sırasında kazdığı yolları, çalışmaların ardından asfaltlıyor.

ASAT’tan Manavgat’a asfalt ve alt yapı hizmeti

03 Mayıs 2018 11:55



Uzunkale’ye yeni içme suyu hattı


Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Manavgat Uzunkale Mahallesi’nde içme suyu çalışması yapıyor. Kesintisiz içme suyu temini için yeni isale ve şebeke hattı çalışmaları yapan ASAT, aynı zamanda yetersiz kalan hatları da yeniliyor. ASAT ekipleri Uzunkale Mahallesi’nde toplam 3 bin metre yeni içme suyu hattı yapıyor. Yürütülen çalışma ile eski içme suyu boruları değiştirilerek yerine dünya standartlarında yeni içme suyu hattı döşeniyor. Vatandaşı sağlıklı içme suyu ile buluşturmayı hedefleyen ASAT’ın çalışmasıyla hatlar daha güçlü ve dayanıklı hale geliyor.



ASAT asfalt çalışmalarına başladı


ASAT ekipleri, altyapı çalışmalarını tamamladığı bölgelerde asfalt çalışmalarını da gerçekleştiriyor. İçme suyu projesi kapsamında hatları yenilenen Manavgat’a bağlı Değirmenli Mahalle yolunda sathi kaplama asfalt çalışması başlatıldı. 5 kilometrelik bir alanda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bozulan yol onarılarak asfaltlanıyor.




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