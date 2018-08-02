ASAT’tan Manavgat’ta içme suyu seferberliği

Antalya genelinde kesintisiz içme suyu temini için yeni isale ve şebeke hattı çalışmaları yapan ASAT, aynı zamanda yetersiz kalan hatları da yeniliyor. ASAT ekipleri, Çardak Mahallesinde 6,5 kilometrelik içme suyu hattında yenileme çalışması başlattı. Zamanla deforme olan verimliliği azalan hat Avrupa standartlarında modernize edildi. ASAT çalışmalarında yüksek kaliteli 63’lük HDPE malzeme kullanıyor.

Sağlıklı içme suyu

Büyükşehir Belediyesi ASAT, Manavgat’ın bir diğer Mahallesi Kızıldağ’da da içme suyu çalışmalarına devam ediyor. Çorak mevkiinde 150 hanenin evsel bağlantıları yenileyen ASAT ekipleri, 6 kilometrelik yeni içme suyu şebeke hattını da yeniliyor. Vatandaşlarına sağlıklı içme suyu ile buluşturan ASAT’ın çalışmaları takdir topluyor.