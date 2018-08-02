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02 Ağustos 2018 12:49

ASAT’tan Manavgat’ta içme suyu seferberliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Manavgat ilçesine bağlı Çardak ve Kızıldağ Mahallelerinin içme suyu hatlarını yeniledi.

ASAT’tan Manavgat’ta içme suyu seferberliği

02 Ağustos 2018 12:49


Antalya genelinde kesintisiz içme suyu temini için yeni isale ve şebeke hattı çalışmaları yapan ASAT, aynı zamanda yetersiz kalan hatları da yeniliyor. ASAT ekipleri, Çardak Mahallesinde 6,5 kilometrelik içme suyu hattında yenileme çalışması başlattı. Zamanla deforme olan verimliliği azalan hat Avrupa standartlarında modernize edildi. ASAT çalışmalarında yüksek kaliteli 63’lük HDPE malzeme kullanıyor.



Sağlıklı içme suyu


Büyükşehir Belediyesi ASAT, Manavgat’ın bir diğer Mahallesi Kızıldağ’da da içme suyu çalışmalarına devam ediyor. Çorak mevkiinde 150 hanenin evsel bağlantıları yenileyen ASAT ekipleri, 6 kilometrelik yeni içme suyu şebeke hattını da yeniliyor. Vatandaşlarına sağlıklı içme suyu ile buluşturan ASAT’ın çalışmaları takdir topluyor.




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