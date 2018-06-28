ASAT’tan yaz spor okulu

ASAT Gençlik ve Spor Kulübü’nün, geleceğin basketbol ve voleybol yıldızlarını Antalya’ya ve Türkiye’ye kazandırmak amacıyla başlattığı yaz spor okulları başvuruları başladı. 7-14 yaş grubundaki genç sporcular, basketbol ve voleybol becerilerini geliştirebilecekleri kurslara kayıtlarını yaptırabilecek. 6 merkezinde, 25 Haziran’da başlayan kurslar 16 Eylül’e kadar sürecek.

Geleceğin yıldızları yetişecek

Dokuma’da Çağlayan Lisesi ve Atatürk Endüstri ve Meslek Lisesi, Konyaaltı’nda Hayme Ana İmam Hatip Lisesi, Sarısu’da Saime Salih Konca İlköğretim Okulu Muratpaşa’da Fatih İlköğretim Okulu ve Lara’da Vali Hüsnü Tuğlu İlköğretim Okulu’nda genç sporcular deneyimli antrenörler eşliğinde eğitim alacak. Veliler, çocuklarını bu okullarda kayıt yaptırabilecek. Yaz Spor Okulları haftanın iki günü hizmet verecek.