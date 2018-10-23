Aşçı Adayları Zeytinyağı fabrikasını gezdi

AÜ Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümü öğrencileri mesleki teknik gezi kapsamında Döşemealtı ilçesinde bulunan zeytinyağı fabrikasını ziyaret etti. Öğretim Görevlisi Özlem Yay ve Kahraman Köktürk ile Yüksekokul sekreteri Bayram Direk'in de yeraldığı gezide öğrenciler Döşemealtı ilçesinde bulunan tesisleri inceledi.

Ziyarette Kahraman Köktürk, “Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencilerimiz ile Döşemealtı ilçemizi ziyaret ediyoruz. Aslen de Döşemealtılı olmam sebebiyle bende küçük yaşlardan beri zeytin toplayan birisiyim. Bugün öğrencilerimiz ile ilçemizde bulunan tesislerin gezilmesi benim için daha da güzel. Döşemealtı ekonomisi için büyük değer taşıyan zeytinciliğin öğrenilmesi mutlu ediyor. Öğrencilerimiz bugün toplanan zeytinlerin hangi aşamalardan geçerek zeytinyağı olduğunu görüyorlar" dedi.

Üniversiteli öğrencilerde zeytin kasası taşıyan köylülere yardım ederken yaşlı kadınlarla da sohbet etti. Ziyaret daha sonra zeytinyağı fabrikasının gezilmesi ile sona erdi.