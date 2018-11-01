Aşçı yardımcılığı kursu uygulama eğitimleri başladı

Antalya'da İş-Kur tarafından açılan ‘Aşçı Yardımcılığı' kursuna katılan 24 kursiyer uygulamalı eğitimlere başladı.

Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi ve Corendon Hotels& Resorts işbirliği ile açtığı “Aşçı Yardımcılığı” kursuna katılan 16'sı kadın 24 kursiyer teorik derslerin ardından uygulamalı eğitimlere başladı. Kursiyerleri ziyaret eden İŞKUR Şube Müdürü Berna Bayram, “İŞKUR olarak iş hayatının her yerinde varız. İşverenlerimizi de iş arayanlarımızı da hizmetlerimizden faydalanmak üzere kurumumuza bekliyoruz. Aşçı yardımcılığı kursiyeri arkadaşlarımıza, iş hayatına atıldıktan sonra da bizimle irtibatı kesmemelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkçı ise "günümüzde ne iş olsa yaparım tarzı ifadeler geride kalmış olup tüm meslekler belge olduğu sürece geçerliliğini korumaktadır. Bunun bilincinde olan kursiyerlerimiz de turizm işletmelerimiz tarafından havada kapılmaktadır."