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ASFİM Parkinson hastalarına umut oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye’de bir ilk olarak Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) bünyesinde başlattığı ücretsiz Parkinson Okulu, Parkinson hastalarına umut oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Türkiye'de bir ilk olarak Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) bünyesinde başlattığı ücretsiz Parkinson Okulu, Parkinson hastalarına umut oldu. Özel egzersiz programı uygulanan hastalar, moral buluyor, hayata bağlanıyor.


Antalyalılara profesyonel eğitmenler ve diyetisyenler eşliğinde ücretsiz spor yapma imkanı sunan ASFİM bünyesinde Parkinson hastaları için özel bir egzersiz programı hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümünün ortak çalışmasıyla hayata geçirilen ve Türkiye'de bir ilk olan Parkinson Okulu, Atatürk ASFİM'de Parkinson hastalarını bir araya getirdi.


Egzersiz ve Beslenme Eğitimi veriliyor


Egzersiz programı haftanın dört günü gerçekleşiyor. ASFİM'de görevli uzman fizyoterapist ve diyetisyenler eşliğinde günde 1.5 saat uygulanan egzersiz programında Parkinson hastalarına refleks ve kaslarını güçlendirme eğitimleri veriliyor. Hastalar fizyoterapist ve spor eğitmenleriyle kol ve yürüme egzersizleri yapıyor. Diyetisyenler tarafından da hastalara nasıl beslenmeleri gerektiği hakkında bilgilendirme yapılıyor.

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