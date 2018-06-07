Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ASFİM, vatandaşları sağlıklı ve hareketli yaşamla buluşturmaya devam ediyor. Vatandaşlar modern, tam donanımlı ve uzman eğitmenler eşliğinde step aerobik, pilates, yoga, cardio pump ve zumba yapma imkânını ASFİM’lerde buluyor.

Daha düzgün bir duruş, esnek bir vücut ve fit bir görünüm hedefleyen kadınlar, son yılların en popüler ve etkili egzersiz programlarından gösterilen pilates, fitness, aerobik ve zumba yaparak fazla kilolarından kurtuluyor.

Kişiye özel diyet programı

ASFİM’de görevli Diyetisyen Selin Akalın, merkeze gelen kadınların spora başlamadan önce kan ve vücut analizlerini ölçtüklerini ifade ederek, “Vücut analiz cihazlarında vatandaşların yağ oranlarına, kasına, vücut suyuna ve beslenme alışkanlıklarına bakıyoruz. Eğer beslenme ile çözebileceğimiz bulgular varsa beslenme alışkanlıklarındaki yanlışları ve doğruları inceliyoruz daha sonra kişilere uygun bir beslenme programı hazırlıyoruz. İki haftada bir ya da haftalık olmak üzere rutin kontroller gerçekleştiriyoruz. Bu verilere göre diyetimizin başarısını kontrol ediyoruz” dedi.