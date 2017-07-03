Aşırı sıcaklar akvaryumdaki balıkları telef etti

Manavgat’ın Aşağı Hisar Mahallesinde bulunan bir işyerindeki akvaryumda bulunan 60 süs balığından 35’inin aşırı sıcaktan dolayı telef oldu. 10 yıldır akvaryumda balık beslediğini belirten Ahmet Atcı, “İşyerimizdeki akvaryumda 1 ile 4 yıl arasında beslediğimiz 60 tane süs balığı var. Hafta sonunda Manavgat’ta etkili olan rekor sıcaklıklar nedeniyle balıklarımızın 35 tanesi öldü. Pazartesi günü işyerimizi açtığımızda Ciklet ve Yunus cinsi 5-25 cm boyunda 35 adet balığımızın ölmüş olduğunu görmek bizi üzdü” diye konuştu.