Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 17:32

Aşırı sıcaklar akvaryumdaki balıkları telef etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde etkili olan Afrika sıcakları, akvaryumdaki balıkların da telef olmasına neden oldu.

Aşırı sıcaklar akvaryumdaki balıkları telef etti

03 Temmuz 2017 17:32


Manavgat’ın Aşağı Hisar Mahallesinde bulunan bir işyerindeki akvaryumda bulunan 60 süs balığından 35’inin aşırı sıcaktan dolayı telef oldu. 10 yıldır akvaryumda balık beslediğini belirten Ahmet Atcı, “İşyerimizdeki akvaryumda 1 ile 4 yıl arasında beslediğimiz 60 tane süs balığı var. Hafta sonunda Manavgat’ta etkili olan rekor sıcaklıklar nedeniyle balıklarımızın 35 tanesi öldü. Pazartesi günü işyerimizi açtığımızda Ciklet ve Yunus cinsi 5-25 cm boyunda 35 adet balığımızın ölmüş olduğunu görmek bizi üzdü” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:33
  • Güneş :05:36
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:04
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!