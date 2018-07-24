Asker arkadaşları 26 yıl sonra Antalya’da buluştu

Sosyal medya üzerinden birbirlerine ulaşan ve o danemde bölük çavuşu olan Ayhan Deniz tarafından organize edilen buluşma Kemer ilçesinde gerçekleşti. Yıllar sonra gerçekleşen buluşmada simalar yabancı gelmese de isimleri hatırlamakta zorlanan arkadaşlar bol bol sohbet edip askerlik günlerini yadettiler. Aradan geçen yıllar içinde herkesin farklı bir kente hatta farklı ülkelere dağılıp yeni hayat kurduğu tertipler, bu yıl hayatını kaybeden arkadaşları İsmail Alkan’ı da unutmadılar.

Seneler sonra asker arkadaşlarıyla bir araya gelmekten çok mutlu olduklarını söyleyen Ayhan Deniz, " Eski günlere duyduğum özlem beni sosyal medya üzerinden arkadaşlarımı araştırmaya yöneltti. Bir iki arkadaşıma ulaşınca gerisine ulaşmak ta zor olmadı. Aslında planımız Kıbrıs’ta buluşmaktı ancak imkanlar el vermeyince buluşmayı Antalya’da gerçekleştirdik." dedi.