Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 09:36

Askerden izinli gelen genç Antalya’da kayboldu

Vatani görevini yaptığı birliğinden memleketi Konya’nın Beyşehir ilçesine izne gelen asker, arkadaşıyla tatil için geldiği Antalya’da kayboldu.

Askerden izinli gelen genç Antalya’da kayboldu

14 Ağustos 2018 09:36


Edinilen bilgiye göre, vatani görevini yaparken izinli olarak memleketi Konya’nın Beyşehir ilçesine gelen 20 yaşındaki Emre E., bir arkadaşıyla birlikte tatil için Antalya’nın Manavgat ilçesine geldi. İddiaya göre, 2 arkadaş 13 Ağustos Pazar günü Side Mahallesi Kumköy Jandarma Karakolu yakınlarında denize girdi. Daha sonra iki arkadaş birbirlerini kaybederken ismi öğrenilemeyen arkadaşı Emre E.’nin kıyafetleri ile cep telefonunu da alarak Beyşehir’e döndü.


Emre Erdik’in ailesi jandarmaya giderek oğulları için kayıp başvurusunda bulundu. Emre Erdik’in üzerinde sadece şort bulunduğunu belirten yakınları, Erdik’i gören ya da yerini bilenlerin polis veya jandarmaya bilgi vermelerini istedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç