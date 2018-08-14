Askerden izinli gelen genç Antalya’da kayboldu

Edinilen bilgiye göre, vatani görevini yaparken izinli olarak memleketi Konya’nın Beyşehir ilçesine gelen 20 yaşındaki Emre E., bir arkadaşıyla birlikte tatil için Antalya’nın Manavgat ilçesine geldi. İddiaya göre, 2 arkadaş 13 Ağustos Pazar günü Side Mahallesi Kumköy Jandarma Karakolu yakınlarında denize girdi. Daha sonra iki arkadaş birbirlerini kaybederken ismi öğrenilemeyen arkadaşı Emre E.’nin kıyafetleri ile cep telefonunu da alarak Beyşehir’e döndü.

Emre Erdik’in ailesi jandarmaya giderek oğulları için kayıp başvurusunda bulundu. Emre Erdik’in üzerinde sadece şort bulunduğunu belirten yakınları, Erdik’i gören ya da yerini bilenlerin polis veya jandarmaya bilgi vermelerini istedi.