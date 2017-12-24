ASMEK 28 merkezde 212 bin kişiye ulaştı

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel’in önderliğinde 2005 yılında kurulan ve eğitimde bir marka haline gelen Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarından (ASMEK) Son 3.5 yılda yerli ve yabancı yaklaşık 70 bin kursiyer 354 branşta 3 bin 254 kurstan faydalandı. 2007 yılında aldığı TSE belgesi ile kalitesini ispatlayan ASMEK, kurulduğu günden bu yana toplam 212 bin kişiye ulaşarak alanında bir rekora imza attı. Antalyalıların sosyal yaşamına da katkı sağlayan ASMEK, el sanatlarına yeniden hayat veriyor, Antalyalıların mesleki eğitimlerini destekliyor, hatta iş sahibi yapıyor. El becerilerini geliştirerek profesyonelleşen ve çeşitli kurslarla keyifli vakit geçiren Antalyalılar, ASMEK’e büyük ilgi gösteriyor.

Kendi kıyafetlerini dikiyorlar

ASMEK kursiyerleri aynı zamanda kendi kıyafetlerini de kendileri tasarlıyor. Rus asıllı 33 yaşındaki Giyim Üretim Teknolojisi kursiyeri Anna Demidova , “Daha önce Temel Makyaj, Arapça, Kur’an-ı Kerim, Almanca ve Dikiş kurslarına geldim. Kendim için gömlek dikiyorum. Öğrendikçe arkadaşlarım ve ailem için güzel elbiseler dikeceğim. ASMEK’i çok faydalı buluyorum. El becerisi kazanmak ve meslek sahibi olmak isteyen herkes için ASMEK’i tavsiye ediyorum” dedi.

57 yaşındaki Kamile Kulga ise duygularını şöyle ifade etti, “Böyle faaliyetleri gördükçe heyecanlanıyorum ve merakla gelmeye çalışıyorum. Isparta’dan Antalya’ya taşındığım günden beri 7 yıldır ASMEK kurslarına katılıyorum. Hocamızın tavsiyeleriyle istediğimiz kıyafeti dikiyoruz. İşte üzerimdeki kıyafeti ben tasarlayıp diktim. Şimdi de kızıma yılbaşı hediyesi olarak etek dikiyorum.”