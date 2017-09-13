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13 Eylül 2017 14:27

ASMEK kayıtlarına yoğun ilgi

Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) kayıtları yoğun ilgi görüyor.

ASMEK kayıtlarına yoğun ilgi

13 Eylül 2017 14:27


Antalya Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ASMEK kayıtları başladı. 5-6-7 Eylül tarihinde internet üzerinden “online kayıt” yaptıran kursiyer adayları, 13-17 Eylül’de kesin kayıtlarını yaptırmak üzere kurs merkezlerine akın etti.


Vatandaşlar sabah erken saatlerde kurs merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



Yabancılar da ilgi gösteriyor


İlçeler de dahil olmak üzere Antalya genelinde 21 kurs merkezinde kayıtlar devam ediyor. Kursiyerler müzikten resme, el sanatlarından yabancı dil eğitimlerine tam 189 branşta sanat ve meslek eğitimlerinden ücretsiz yararlanacak. Kurslara Antalya’da yaşayan yabancı vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.




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