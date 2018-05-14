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14 Mayıs 2018 12:01

ASMEK’te okuma yazmayı öğreniyorlar

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’na (ASMEK) katılan yaşları 47 ile 70 arasında değişin 16 kadın okuma yazma öğreniyor.

ASMEK’te okuma yazmayı öğreniyorlar

14 Mayıs 2018 12:01


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın tüm yurtta başlattığı ‘Okuryazarlık Seferberliği’ kapsamında ASMEK’te açılan okuma yazma kurslarına kadınlar büyük ilgi gösteriyor. ASMEK Dokuma Kurs Merkezi’nde Okuma-Yazma Kursu’na katılan yaşları 47 ile 70 arasındaki 16 kadın kursiyer, uzman eğitmenler eşliğinde kelime hecelemeden başlayarak, okuma yazma eğitimi alıyor. Kadınlar, en çok da başkalarından yardım almadan günlük işlerini yapabilmenin, otobüse, minibüse binebilmenin, hastane, banka ve kamu dairelerindeki işlerini kolayca yapabilmenin mutluluğunu yaşıyor.



Öğrencilik heyecanı yaşıyorlar


Çocukluk ve gençlik dönemlerinde okula gitme imkanı bulamadıkları için okuma-yazma öğrenemeyen ve bunun sıkıntılarını da fazlasıyla hisseden kadınlar, her gün büyük bir heyecanla sınıfları dolduruyor. Çocuklarını okutup büyütmüş hatta torunlarını kucağına almış olan kadınlar artık sıra bizde diyerek kalem ve defterlerine sarılıp öğrencilik heyecanı yaşıyorlar.




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