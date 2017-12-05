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05 Aralık 2017 11:08

ASMO’dan ANTİKAD üyelerine eğitim

Antalya Serbest Muhasebeci ve Müşavirler Odası (ASMO), Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) üyelerine yönelik temel muhasebe, vergi ve SGK mevzuatında dikkat edilmesi konularında etiğim semineri düzenledi.

ASMO’dan ANTİKAD üyelerine eğitim

05 Aralık 2017 11:08


ANTİKAD ve ASMO işbirliğinde yürütülen proje kapsamında ANTİKAD üyelerine yönelik eğitim semineri düzenlendi. Eğitimde ASMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, Antalya Serbest Muhasebeci ve Müşavirler Odası olarak kadın girişimcilere temel muhasebe, vergi ve SGK mevzuatında dikkat edilmesi gereken konularla ilgili eğitim çalışmalarına proje kapsamında devam edileceğini söyledi.


ANTİKAD Başkanı Leman Sedef Tuna ise, Kadın girişimcilerin hem işlerini kurarken hem de kurduktan sonra ihtiyaç duydukları yasal yükümlülükler ile ilgili eğitim toplantılarını ASMO işbirliği ile düzenlediklerini kaydetti.




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