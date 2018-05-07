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07 Mayıs 2018 11:29

ASMO’dan eğitim semineri

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMO), SGK Düzenlemeleri, İŞKUR Teşvikleri ve Asgari Ücret Devlet Desteği konulu eğitim semineri düzenledi.

ASMO’dan eğitim semineri

07 Mayıs 2018 11:29


SGK Düzenlemeleri, İŞKUR Teşvikleri ve Asgari Ücret Devlet Desteği konulu eğitim semineri Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Seminerde, ASMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, siyasal ve ekonomik durumun zorluğundan bahsetti. Ülke ekonomisinin düzelebilmesinin ilk koşulunun üretim olduğunu savunan Çavdar, çıkarılan afların meslek ve meslek camiası üzerindeki olumsuz etkileri anlattı.


Eğitmen Dr. Gülsüm Öksüzömer Yılmaz da 7103 Sayılı Kanunla gelen SGK düzenlemeleri, İŞKUR teşvikleri ve Asgari Ücret Devlet Desteği konularında bilgi verdi.


Seminerin sonunda Çavdar, Yılmaz’a plaket takdim etti.




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