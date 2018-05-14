ASMO’dan Yaza Merhaba Pikniği

Geleneksel Yaza Merhaba Pikniği düzenledi.

ASMO 2. Geleneksel Yaza Merhaba Pikniğini yoğun katıl ile gerçekleştirdi. Etkinlikte Oda Başkanımız Emrullah Tayfun Çavdar, yoğun iş temposunun yorgunluğunu atmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Meslek mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkür eden Çavdar, “bugün anneler günü, tüm annelerimizin ve anne adaylarımızın anneler gününü kutluyorum. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyor, aramızda olanların ellerinden öpüyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Çavdar, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte tüm kadınlara çiçek takdim etti.