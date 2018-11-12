AŞT Gündoğmuş sahnesi ‘Oyun Oyun İçinde' ile açıldı

AŞT, ‘Oyun Oyun İçinde' adlı eseri Gündoğmuş sahnesinde lise öğrencileri için sahneledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından kazandırılan Gündoğmuş Kültür Merkezi, ilçenin önemli bir eksikliğini giderdi. Bünyesinde Pazar yeri, ofisler, 5 yıldızlı otel konforunda 16 yataklı misafirhane, 300 kişilik tiyatro ve konferans salonu bulunan Kültür Merkezi, ilk kültürel etkinliğini gerçekleştirdi. Antalya Şehir Tiyatrosu (AŞT), merkez bünyesindeki ‘Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir tiyatroları Gündoğmuş Sahnesi'nde, Oyun Oyun İçinde adlı oyununu lise öğrencileri için sahneledi. Başkan Türel'in de katıldığı ilk gösterimde öğrenciler, bol kahkahalı oyunu keyifle izledi.

AŞT 15 günde bir Gündoğmuş sahnesinde

Gösterimin ardından Başkan Menderes Türel, AŞT Genel Sanat Yönetmeni ve oyuncu Mehmet Özgür ile birlikte öğrencilerle sohbet etti. Özgür ve Türel söyleşi tadında keyifli bir sohbet gerçekleşirken, Başkan Türel ve Mehmet Özgür'e, duygularını dile getirdi. Başkan Türel AŞT'nin ayda iki defa farklı oyunlarla bu sahnede Gündoğmuşlularla buluşacağını müjdeledi. Antalya'nın en uzak ilçelerinden olan Gündoğmuş'un 2014'ten önce hizmet noktasında çok ihmal edildiğini hatırlatan Türel, “Şimdi Gündoğmuş adeta saray yavrusu gibi bir kültür merkezine kavuştu ve içinde de tiyatro salonu var. Bu tiyatro salonunun olmasında Mehmet Özgür'ün çok rolü bulunuyor. Şimdi Gündoğmuş'ta Antalya Şehir Tiyatrolarını bir sahnesi oldu” dedi.

“Sanat ve sporu ihmal etmeyin”

Öğrencilere çok çalışmalarını öğütleyen Türel, “Mutlaka sosyal programları da ihmal etmeyin. Ben hem derslerimde iyiydim hem sporda iyiydim. Basketbolda okul takımı kaptanıydım. Kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler sizi kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Onun için gençler ne yapacağız? Tiyatroya geleceğiz. Sporu ihmal etmeyeceğiz. Biz de sınavlara iyi hazırlanmanız noktasında moral kabiliyetinizi artıracak önemli kültürel ve sanatsal etkinlikleri Gündoğmuş'a getirmeyi hedefledik” diye konuştu.

Hayaller gerçek oldu

Mehmet Özgür de, göreve geldiklerinde her ilçede bir tiyatro salonu hayali kurduklarını ve bunu Başkan Türel ile paylaştıklarını anlatarak, “Sağ olsun başkanımız bu hayalimizi yerine getiriyor ve yavaş yavaş bütün ilçelere kültür merkezi yapıyor. Bundan sonra buraya oyunlar getireceğiz. Sizlere yabancı oyunlar da getireceğiz. Başka ülkelerden grupları izleme fırsatı bulacaksınız. Gerçekten hayatımda mutlu olduğum ender günlerden biri. AŞT olarak bu salonda ilk oyunu sahneleyerek tarihe geçtik. Ben Korkuteliliyim. Küçüklüğümden beri hep bir hayal kurardım. Derdim ki Korkutelili bir abimiz bize tiyatro öğretse diye. Çünkü tiyatro yapmayı çok istiyordum. O bir türlü gerçekleşmedi ama o hayal bana şu vizyonu sağladı. Ben bir gün Başkanımın da destekleriyle belki bir gün Gündoğmuş Tiyatrosunu kurabiliriz” ifadelerini kullandı.