AŞT yeni sezonda 21 oyun sahneleyecek

Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) yeni sezon perdesini 12 Ekim'de çok sevilen ‘Huysuz' oyunu ile Mall Of Antalya sahnesinde açacak. AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, yeni sezonda toplam 21 oyun sahneleyeceklerini söyledi.

AŞT 2018-2019 sezonuna perde demeye hazırlanıyor. 12 Ekim'de Mall Of Antalya sahnesinde Huysuz adlı oyun ile izleyicisiyle buluşacak olan AŞT, yeni sezonda, geçmiş sezon oyunlarıyla birlikte 21 oyun sahneleyecek. AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, geçtiğimiz sezon salonların tadilata girmesiyle Mall Of Antalya sahnesinde oyunlarını kapalı gişe oynadıklarını belirterek; “Seyircilerimizin alışık olduklarının dışında bir salonda oynayacak olmamız bizi biraz korkutuyordu. Seyircimizin şehrin biraz dışında kalan salona ulaşımı konusunda tereddütlerimiz vardı ama hiç düşündüğümüz gibi olmadı. Bütün oyunlarımız kapalı gişe oynadı. Geçen sezon elde ettiğimiz seyirci sayıları aynı şekilde Mall Of Antalya sahnesine de yansıdı. Bu da bizi çok mutlu etti. Bu vesileyle, Antalyalı tiyatro severlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Perde Huysuz ile açılıyor

Özgür, “12 Ekim tarihinde Huysuz adlı oyunumuzla sezonu açıyoruz. İnşaatı tamamlandığı takdirde Aralık ayında öncelikli olarak Doğu Garajındaki merkez salonumuz açılacak. 690 ve 200 kişilik dünya standartlarında iki muhteşem salonumuz var. Dünya standartlarındaki salonlarımıza ve hedeflerimizin birçoğuna Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in destekleriyle ulaştık. Salonlarımızda Aralık ayında oynamaya başlayacağız. Işıklardaki eski salonumuz ise önümüzdeki yılın Şubat ayında açılacak ” dedi.

“Oyun kaldırmıyoruz”

AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, AŞT'yi bir repertuvar tiyatrosuna dönüştürdüklerini belirterek, şunları söyledi: “Biz artık oyun kaldırmıyoruz. Oyunların seyircileri kaybolmaz. Bu yıl 21 oyunumuz olacak ve her yıl oyun sayımız artarak devam edecek. 2018-2019 sezonu sonlarına doğru elimizde 5 farklı sahne olacak. Bu sahnelerde her akşam oyunlar sahnelenecek. O yüzden repertuarımızın zengin olması gerekiyor. Oyunlarımızı defalarca izleyen seyircilerimiz de var.”

“Bir ekol oluşturmak istiyoruz”

Bu yıl AŞT olarak tiyatro oyunlarında bir ilki gerçekleştireceklerini söyleyen Özgür, “Bu yıl sahneleyeceğimiz oyunların şöyle bir özelliği var. Biz kurulduğumuz günden bugüne kadar hep başkaları tarafından yazılmış tekstleri hayata geçirdik. Bizim dünya tiyatrosu olma yolunda bir hedefimiz var. Bir ekol oluşturma hedefimiz var. Şimdi kendi oyunlarımızı kendimiz yazıyoruz. Bu yıl oynayacağımız 5 oyunun tamamının tekstleri, dekoru, kostümü, tüm yaratım süreci yüzde 100 AŞT'ye ait. Bir ekol, bir dünya tiyatrosu olabilmemiz için kendi öz benliğimizi yaratmamız gerekiyor.”