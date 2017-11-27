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27 Kasım 2017 12:27

AŞT’nin yeni sezonda ilk konuğu Lefkoşa’dan

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) Konuk Tiyatrolar Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nu ağırladı.

AŞT’nin yeni sezonda ilk konuğu Lefkoşa’dan

27 Kasım 2017 12:27

“Ev” adlı oyun Antalyalı izleyenlerden büyük beğeni topladı. Oyunla kadına şiddete hayır mesajı verildi.


AŞT’nin 4 yıldır sürdürdüğü Konuk Tiyatrolar Projesi’nin yeni sezondaki ilk konuğu ‘Ev’ adlı oyunu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oldu. Savaş yıllarının ardından yaşanan göç, savaş ve mülkiyet sorunlarını kadınların penceresinden dramatik bir dille irdeleyen oyun, gösterime girdiği 3 gün boyunca kapalı gişe oynadı. Antalyalı tiyatro severler oyuna yoğun ilgi gösterdi.



Sezonun ilk konuk tiyatrosu


Oyun sonrasında Lefkoşa ekibine teşekkür eden AŞT Şube Müdürü Seyfi Albayrak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in selamlarını iletti. Albayrak, “4 sezondur sürdürdüğümüz Konuk Tiyatrolar Projesi kapsamında sezonumuzun ilk konuk tiyatrosu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Türk Belediyesi Tiyatro ekibi oldu. Kendilerine de performansları ve anlamlı oyunlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendilerini kentimizde ağırlamaktan da büyük bir onur duyduk. İyi ki geldiler, iyi ki bu oyunu bizlerle paylaştılar” dedi.



Kadına şiddete hayır


Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu Sanat yönetmeni, oyunun yazarı ve yönetmeni Aliye Ummanel ise “Antalya’da bulunmamıza vesile olan bu güzel projenin mimarlarını, kutluyor ve teşekkür ediyorum. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun oyununu bu güzel seyirciye sunmak için bize olanak sağladılar. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve AŞT arasında gerçekleşen bu buluşma ilerleyen dönemlerde de devam edecek. Kadın oyuncuların sahnelediği bir oyun. Kadına şiddete hayır diyoruz” diye konuştu.


AŞT Şube Müdürü Seyfi Albayrak, oyunun ardından Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Sanat Şube Amiri Kıymet Karabiber’e plaket, Sanat Yönetmeni, Oyunun Yazarı-Yönetmeni Aliye Ummanel’e ve oyunculara çiçek takdim etti.




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