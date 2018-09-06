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06 Eylül 2018 11:35

Astsubay adayı genç, 60 günlük yaşam savaşını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralanan genç, hastanedeki 60 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Astsubay adayı genç, 60 günlük yaşam savaşını kaybetti

06 Eylül 2018 11:35

Gencin kaza geçirmeden önce girdiği astsubaylık sınavlarını kazandığı ve akraba ziyareti için Gaziantep’ten Antalya’ya geldiği öğrenildi.


Kaza, 6 Temmuz Cuma günü Alanya Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te yaşayan Aslan Tuncer (19), astsubaylık sınavlarına katıldıktan sonra Antalya’daki akrabalarını ziyaret etmek için Alanya’ya geldi. Motosikletle Mahmutlar Mahallesi’nde gezintiye çıkan Tuncer, karşı taraftan gelen bir otomobille çarpıştı. Kaza sonrası ağır yaralanan Tuncer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yaklaşık 10 gün tedavi gören Tuncer, daha sonrası Antalya Kepez Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaklaşık 60 gündür hayatta kalma savaşı veren genç, dün hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, Antalya Adli Tıp Morgunda otopsisi yapıldıktan sonra Gaziantep’in Şehit Kamil ilçesi Asri Mezarlığına defnedilmek üzere yola çıktı.


Genç Aslan’ın kaza geçirmeden önce girdiği Astsubaylık sınavlarını kazandığı da öğrenildi.




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