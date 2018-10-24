Atatürk Kültür Parkı'ndan sahile asansörle inilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında Atatürk Kültür Parkı'ndan Beach Park'a inişi kolaylaştırmak için panoramik asansör inşa ediyor.

Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTEPE tarafından yürütülen Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında yer alan, Atatürk Kültür Parkı'ndan Beach Park'a inen asansörün inşaatına başladı. Park içinde Falez Otel önünden Beach Park girişindeki meydana insanları taşıyacak asansör, yayaların Sahil Antalya Yaşam Parkı'na ulaşımında büyük kolaylık sağlayacak. 20 kişi kapasiteli olacak panoramik asansör, falezlerden sahile iniş çıkışta muhteşem bir seyir keyfi de sunacak. Asansörün bir ay içinde tamamlanması hedefleniyor.