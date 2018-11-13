Atatürk saygı konseri ile anıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 80'inci yıl dönümünde Mehter Takımı Özel Konseri ile andı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen konsere ilgi yoğun oldu. Atatürk'ün sevdiği şarkıların Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından yorumlandığı geceye İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı halk oyunları öğrencileri de Atatürk'ün çok sevdiği Zeybek oyunuyla eşlik etti.

Büyük beğeni toplayan gecenin sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İlyas Çopur, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak onun ancak gösterdiği yolda ilerlemekle olur. Onu saygı ve minnetle anıyoruz” dedi. Program sonunda İlyas Çopur, Mehter Takımı ve halk oyunu öğrencilerine çiçek takdim etti.