Atatürk Sevdiği Şarkılarla anıldı

Konyaaltı Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevdiği şarkılar konseriyle andı.

Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen “Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar” konserini Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Başkan Yardımcısı Cansel Tuncer, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışın 80'inci yılı anma etkinliğinde gerçekleştirilen “Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar” konsere vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi.

Zehra Özçelik, şefliğinde gerçekleştirilen konserde Atatürk'ün sevdiği birbirinden güzel eserler izleyiciye sunuldu. ‘Fikrimin İnce Gülü, Bülbülüm Altın Kafeste, Kalbim Seni Özler, Cana Rakibi Handan Edersin, Bekledim De Gelmedin, Hiç Mi Beni Sevmedin' gibi birbirinden değerli şarkılar izleyenleri zaman zaman duygulandırdı. Anma gecesine katılan vatandaşlar Atatürk'ün severek dinlediği 17 eseri Şef Zehra Özçelik ve Konyaaltı Belediyesi Türk Sanat Müziği korosundan dinleme fırsatı buldu. Gecenin sonunda ise Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Cansel Tuncer, şef Zehra Özçelik'e bu anlamla gece için teşekkür ederek çiçek takdim etti.