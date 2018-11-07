Muratpaşa Belediyesi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım'da Muratpaşa Kent Meydanı'ndan Erdal İnönü Kent Parkı'na kadar yapılacak saygı yürüyüşünde 200 metrelik Atatürk ve Türk bayrağı taşınacak. 4 kilometrelik Atatürk'e Saygı Yürüyüşü sırasında denizde de bayraklar açılacak.

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuzluğa uğurlanışının 80'inci yıl dönümünde Muratpaşa Kent Meydanı'ndan Erdal İnönü Kent Parkı'na uzanacak 4 kilometrelik saygı yürüyüşüyle anacak.

Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Türk Hava Kurumu Antalya Şubeleri, Mavi Akdeniz Su Sporları Kulübü Derneği, Antalya Bisiklet Platformu, Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, S.S 200 No'lu Yelkenli Yat Motorlu Taşıyıcı Kooperatifi, Muratpaşa Belediyespor ve Cumhuriyet için Antalya El Ele Platformu'nun destek verdiği anma etkinliği, 10 Kasım Cumartesi saat 08.50'de Muratpaşa Kent Meydanı'nda başlayacak.

Meydandaki anma töreninin ardından eski Lara Caddesi üzerinden Erdal İnönü Kent Parkı'na uzanacak 4 kilometrelik “Atatürk'e Saygı Yürüyüşü” başlayacak. Yürüyüşte 200 metre uzunluğunda Atatürk bayrağı ellerde taşınacak. Yürüyüş devam ederken Mavi Akdeniz Su Sporları Kulübü Derneği üyeleri de Konserve Koyu'ndan Erdal İnönü Kent Parkı Falez Plajı'na kadar yüzüp İnciraltı Plajı'nda karaya çıkacak. Yüzücüler, Erdal İnönü Kent Parkı'nda sona erecek yürüyüşü denizden Türk ve Atatürk bayrağı açarak selamlayacak. Yürüyüşe Yelkeni Yat Motorlu Taşıyıcı Kooperatifi'ne bağlı tekneler de denizde oluşturacakları konvoyla selamlayacak.