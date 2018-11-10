Atatürk'ün ölümünün 80. yıldönümünde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yıldönümünde Antalya'da çeşitli etkinliklerle anıldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı. Antalya protokolünün yanı sıra sivil toplum örgütleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın önünde bir araya geldi. Saat 09.05'te sirenler çalarken, alandakiler 2 dakikalık saygı duruşundu bulundu. İstiklal Marşı'nın okunması ardından Vali Münir Karaloğlu, Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, çelenklerini anıtın önüne bıraktı. Garnizon çelengi vatandaşların alkışları arasında bırakıldı. Protokolun ardından diğer katılımcılar da çelenklerini anıtını önüne bırakırken, kalabalık bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Alandakilere de karanfil dağıtıldı.

Programa AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Nuri Ulucan, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (AESOB) Adlıhan Dere, oda ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.