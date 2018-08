ATAV Başkanı Gül Ege: “Türkiye’nin Tanıtımı Güçlendirilmeli”

ATAV, Antalya’yı tanıtmak için Almanya’nın Frankfurt şehrinde başlayan Frankfurt Müze Festivali Museumsuferfest’e katıldı. Almanya’nın Frankfurt şehrinde 24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen Frankfurt Müze Festivali, her yıl 3 buçuk milyon ziyaretçi çekiyor. Main Nehri’nin iki tarafında 8 kilometre bant üzerinde kurulan festivalde, canlı müzik, dans gösterileri, dünya çapındaki zanaat, mücevher, kıyafet ve yemek stantları kuruluyor.

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Frankfurt’ta her yıl Frankfurt Belediyesi tarafından Ağustos’un son haftasında düzenlenen müze festivalinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Başkan Gül Ege, “Festivale her yaş grubunun ilgisi söz konusu, Türkiye stantları da yoğun ilgi görüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız da yıllardır festivale dahil oluyor. Fakat diğer destinasyonlarda örneğin İspanya ve Gürcistan gibi ülkelerin müzik ve gastronomi aktiviteli stantları mevcut. Türkiye’nin bu anlamda doyuruculuğu az, dolayısıyla daha geniş katılımlı, destinasyonların bölge bazında her birinin temsil edildiği bir standın olması daha verimli olacaktır. Örneğin, Kemer destinasyonunu görünce Alanya’yı soranlar var, golf soranlar var. Otel broşürü soran çok fazla insan var, otellerin burada kendini tanıtması Moskova’da yapılan Türkiye Festivali’nde gördüğümüz gibi tüketiciye direkt teması, müzik ve gastronominin olduğu ortamda geçirilen uzun zamanda destinasyonlarla ilgili önemli bilgiler alabiliyor oluşları, festivalleri güçlü kılıyor. Festivali, üç günde üç buçuk milyon kişinin ziyaret ediyor olması önemli. Türkiye’nin tanıtımı çok güçlü ve daha etkili olmalı” dedi.

Antalya İçin Ekoturizm

Başkan Gül Ege, Antalya tanıtımında ise Antalya’nın Alman pazarının ilgisini çekebileceği ekoturizm alanlarının tanıtımına dikkat çekilmesi gerektiğini kaydetti. Gül Ege, “Alman pazarının ilgisi olan ekoturizm gibi niş alanlar, örneğin Akseki - Düğmelievler gibi destinasyonların burada çok ilgi göreceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Antalya Tanıtım Vakfı, Antalya’nın tanıtımına, Yelten Tarhanası’nı tanıtarak katkı veriyor. ATAV, festivale katılan tüketicilere yemek tarifleri içeren broşürler, üstündeki barkodda Almanca tarhana tarifi, içinde tarhana yer alan keseler ve tarhana sunumunu anlatan yöresel tahta kaşığı şeklinde kitap ayraçları dağıtıyor.