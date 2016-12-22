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22 Aralık 2016 11:58

ATAV “Memleketim Antalya” Takvimleri 10 Yaşında

ATAV “Memleketim Antalya” Takvimleri 10 Yaşında

22 Aralık 2016 11:58

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) tarafından 10 yıl önce basımına başlanan “Memleketim Antalya” takvimleri serisinin 2017 yılı teması "Sualtı Zenginlikleri” olarak belirlendi.
ATAV Başkanı Nizamettin Şen, “Antalya birçok farklı noktasında farklı dalış imkanları sunan zengin sualtı dünyasına sahip ayrıcalıklı bir şehirdir. Sualtı tutkunlarına olağanüstü deneyimler sunmakta; deniz altındaki rengârenk doğaya, sular altında kalmış antik kente, denizaltı müzesine, batmış savaş gemilerine ya da batırılmış uçağa dalma ayrıcalığını yaşatmaktadır” dedi.
Akdeniz‘de 5 bin yıldan fazla süredir var olan “Posidonia /Akdeniz Çayırları”nın deniz ekosisteminin önemli ve maalesef nesli tükenmek üzere olan parçaları olduğunu vurgulayan Nizamettin Şen, “Doğal değerlerimizin korunması, sürdürülebilir turizm için olmazsa olmazımız” ifadesini kullandı.
Üç Dilde Hazırlandı
Nizamettin Şen, Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde hazırlanan 3 semavi dinin bayramlarını ve ay hareketlerini de içeren 2017 yılı Antalya Takvimi’nde 15 yıldır KETAV tarafından düzenlenen “Kemer Uluslararası Sualtı Günleri” su altı fotoğraf yarışmasında Ali Ahmadi, Deniz Gökmen, Deniz Tiryakioğlu, Ercument Gucuyener, Fehmi Şenok, İlker Acar, Kamran Kamaei, Mehmet Özbatak, Mehtap Çiftçi, Nezih Ekmekçi, Rıza Taşkın, Seamek Deraksham, Sergun Aydan, Sıdıka Başkaya’nın ödül alan fotoğraflarına ve Adnan Büyük, Ali Sivrikaya ile Tahsin Ceylan tarafından çekilen Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen’in fotoğraflarına yer verildiğini kaydetti.
ATAV daha önceki yıllarda takvimlerinde; Antalya Müzesi Etnografik Eserleri, Heykelleri, Antik Tiyatroları, Plaj ve Şelaleleri, Mağaraları, Endemik Bitkileri, Yemekleri, Kelebekleri ve Yörük Gelin Kıyafetleri gibi konuları işlemişti.



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