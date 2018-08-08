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08 Ağustos 2018 15:50

ATAV, ‘Perge Yılı’ kapsaminda çalişmalarini sürdürüyor

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün’ü ziyaret ederek, ‘Perge Yılı’ kapsamında yapılacak olan çalışmaları paylaştı.

ATAV, ‘Perge Yılı’ kapsaminda çalişmalarini sürdürüyor

08 Ağustos 2018 15:50

Aksu Kaymakamı Aydın Ergün’ü ziyareti sırasında, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ile de bir araya gelen Ege, Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından ilan edilen ‘Perge Yılı’ kapsamında yapılacak etkinlikleri Aksu Kaymakamı Ergün ve Başkan Şahin ile paylaştı.


Perge’de 1 Eylül’de Dans Şov


2018 yılının Perge Yılı ilan edilmesinin ardından, ATAV Perge’nin tanıtımı için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz ay Perge Antik Kenti’nde “Perge’de 1001 Gece Masalları” etkinliğini düzenleyen ATAV, 1 Eylül’de Pasha Dance Theater’in hazırlayacağı teatral dans gösterisini Antalyalılarla buluşturacak. Etkinlikler kapsamında; Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege bir araya gelerek, Perge Yılı için görüş alışverişinde bulundu.


ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, yıllardır süren kamu - vakıf iş birliğinin artarak devam edeceğini belirterek, tüm Antalyalıları 1 Eylül’de gerçekleşecek etkinliğe beklediğini dile getirdi.




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