ATAV’a kadın başkan

1996 yılında kurulan Antalya Tanıtım Vakfı’nın 2000 yılından bu yana Başkanlığını yürüten Nizamettin Şen, Yönetim Kurulu Toplantısında Başkanlık görevini, Yeliz Gül Ege’ye devretti. Nizamettin Şen, 17 Yıldır devam ettirdiği başkanlık görevini sonlandırırken ATAV Yönetim Kurulu üyeliğine devam edecek.

Antalya Tanıtım Vakfına Kadın Başkan Enerjisi

Yeni Başkanlık seçimi için yapılan ATAV Yönetim Kurulu toplantısında oy birliği ile Başkanlığa Yeliz Gül Ege seçilirken, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Alkaya, Sayman Ayhan Kızılsavaş ve yönetim kurulu diğer üyeleri İbrahim Evrim, Adlıhan Dere, Nizamettin Şen ve Recep Yavuz olarak belirlendi.

Aynı zaman Antalya Kadın Müzesi’nin kurucularından olan Yeliz Gül Ege, ATAV’ın ilk kadın Başkanı oldu. Yönetim kurulu üyelerinin iyi dileklerini iletmeleri ardından tebrikleri kabul eden Yeliz Gül Ege Başkanlık görevini devraldı.