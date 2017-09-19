Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 11:40

ATAV’a kadın başkan

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Nizamettin Şen, başkanlık görevini Yeliz Gül Ege’ye devretti.

ATAV’a kadın başkan

19 Eylül 2017 11:40


1996 yılında kurulan Antalya Tanıtım Vakfı’nın 2000 yılından bu yana Başkanlığını yürüten Nizamettin Şen, Yönetim Kurulu Toplantısında Başkanlık görevini, Yeliz Gül Ege’ye devretti. Nizamettin Şen, 17 Yıldır devam ettirdiği başkanlık görevini sonlandırırken ATAV Yönetim Kurulu üyeliğine devam edecek.


Antalya Tanıtım Vakfına Kadın Başkan Enerjisi


Yeni Başkanlık seçimi için yapılan ATAV Yönetim Kurulu toplantısında oy birliği ile Başkanlığa Yeliz Gül Ege seçilirken, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Alkaya, Sayman Ayhan Kızılsavaş ve yönetim kurulu diğer üyeleri İbrahim Evrim, Adlıhan Dere, Nizamettin Şen ve Recep Yavuz olarak belirlendi.


Aynı zaman Antalya Kadın Müzesi’nin kurucularından olan Yeliz Gül Ege, ATAV’ın ilk kadın Başkanı oldu. Yönetim kurulu üyelerinin iyi dileklerini iletmeleri ardından tebrikleri kabul eden Yeliz Gül Ege Başkanlık görevini devraldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç