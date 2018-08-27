ATAV’dan Perge’deki dans gösterisine davet

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) tarafından 1 Eylül 2018 tarihinde 2018 Perge Yılı kapsamında Perge Antik Kenti’nde gerçekleştirilecek ‘Pasha Dans Teatral Dans Gösterisi’nin tanıtıp toplantısı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) gerçekleştirildi. Yönetim kurulu üyelerinin de katılım gösterdiği toplantıda konuşan ATAV Başkanı Ege, bu yıla özel bir takım aktiviteleri kapsamında Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun desteğiyle bir takım çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Perge Antik Kenti’nde stadyum içinde bir gösteri düzenleyeceklerini dile getiren Ege, Pamfilya’nın başkenti Perge’nin ilk olarak Antalya halkı tarafından bilinmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Kadın dayanışması"

Etkinlik alanına ulaşımı kolaylaştırmak için bir takım çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Ege, "Bütçe olmadan kent için gönüllülerle birlikte, imece usulü bir işi ortaya koyabilmek çok önemlidir. Kentin kenetlendiği organizasyonlardan biridir. Burada bir kadın dayanışmasını göreceksiniz. Büyük bir kadroyla dans gösterisi yapılacak. Bizde kentimizde bu değeri yansıtmak istedik. Antik stadyumun restorasyonu devam ediyor, Valimiz Münir Karaloğlu’nun desteğiyle bir seferliğine bir bölümünü gösteriye açıyoruz. 2018 yılı içinde ilk ve tek stadyumda gösteri olacak" dedi.

Gösterinin ücretsiz olduğunu dile getiren Ege, amaçlarının para kazanmak olmadığını, Antalya’nın en güzel değerini ortaya çıkarmak olduğunun altını çizdi. Antalya’nın 200 bin kongre koltuğu olduğuna değinen Ege, bu koltukları doldurabilmek için yurt dışı tanıtımlarında, Perge’de elde ettikleri görüntüleri tanıtımda kullanacaklarını bildirdi.

"1 saatlik masalsı gösteri"

Pasha Dance Teheater Yapımcısı Serpil Sunay, 10 yıl önce çalışmalarına başladıklarını ama son 4 yıldır sahneye çıkmaya başladıklarını belirtti. Bu işe gönül verdiklerini ve hiçbir sponsor ve destek almadan yollarına devam ettiklerine dikkati çeken Sunay, "Yurt içinin yanında yurt dışında da turneler yapıyoruz. Ama şehrimiz içinde bir şeyler yapmak istedik. 200 metrekare sahnede, 55 kişilik sanatçı kadrosu ile gösteri yapacağız. 1 saatlik, tek perdelik bir gösteridir. Osmanlı tarihi ve kültüründen masalsı bir hikayeyi izleyicilerimizle paylaşacağız" diye konuştu.