Atay Uslu: “İlk oy ilk aşk gibidir”

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Elmalı’da esnaflardan 24 Haziran Genel Seçimleri için destek istedi. Gençlerle sohbet eden Uslu, "Gençlik, yüreğin dolup taşmasıdır, gençlik aşktır, gençlik heyecandır. Ama aynı zamanda akıldır, irfandır, erdemdir. Geleceğe bakmaktır, geçmişi sorgulamaktır. Bizim gençlerimiz 21 yaşında bir çağı kapatıp bir çağ açan Fatih’in torunlarıdır. Bu millet gençlerine daima güvendi, güvenmeye devam ediyor. Çağımızda farklı bir süreç yaşıyorsunuz ve yaşatıyorsunuz. Siz “X“ ve “Y” kuşağından sonra gelen “Z” kuşağısınız. 1995 sonrası doğanlar Z kuşağıdır. İlk defa bir gençlik kuşağı yani “Z” kuşağı olarak sizler, kendinden daha büyüklere bir şey öğretiyorsunuz. “Z” kuşağı olarak bilgiye çok kolay erişiyorsunuz, adeta bilgi sizin parmaklarınızda. Sizden öğreneceğimiz çok şey var” dedi.

“İlk aşkınız da son aşkınız da AK Parti olsun”

“Z” kuşağını değerlendiremeyen hiçbir siyasi ve sosyal hareket başarıya ulaşamaz” diyen Uslu, seçilme yaşının 18’e indirilmesi noktasında ise şunları söyledi; “Sizlerden ilk oyunuzu istiyoruz. İlk oy ilk aşk gibidir. İlk oyunuz da, son oyunuz da AK Parti’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a olsun. İlk aşkınız da, son aşkınız da AK Parti olsun.“

Milletvekili Atay Uslu’ya ziyaretleri boyunca AK Parti Elmalı İlçe Başkanı Mustafa Başkaya ve teşkilat üyeleri eşlik etti.