Atay Uslu, seçim çalışmalarını Kaş’ta sürdürdü

AK Parti Antalya Milletvekili ve adayı Atay Uslu, Milletvekili Adayı Canbey Çetin ile Kaş’ın Yaylakılıç, Yeşilbarak, Yaylabayındır, Yayla Kızılağaç, Gömbe, Cemre, Sinekçi, Şemsi, Cimbir, Beldibi ve Sütleğen Mahallelerinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Milletvekili Adayları iftarı Sütleğen Mahallesinde vatandaşlar ile birlikte yaptı. İftar sonrası vatandaşlara yapılan hizmetler konusunda bilgi veren Atay Uslu, Kaş’tan güçlü bir destek istedi. Ramazan’ın birlik, beraberlik ve bolluk olduğunu ifade eden Milletvekili Atay Uslu, Birlik, beraberliğin daim olmasını dileyerek, ülke olarak bize engel koymak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Milletimiz 24 Haziran’da oyunları bozacak”

Son dönemde yaşanan döviz artışına değinen Uslu, “15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimi ile yapamadıklarını döviz artışı ile ekonomik darbe olarak yapmak istiyor. Bizi durdurmak için her türlü yola başvuruyorlar. Milletimiz oyunları görmekte ve bilmektir. Milletimiz, 24 Haziran’da bir kez daha onların oyunlarını bozacak ve ülkemiz üzerinde operasyon yapılmasına müsaade etmeyecektir. Milletimiz milli ve yerli olmayanlara dersini bir kez daha sandıkta verecektir. Biz Milletimizle kucaklaşmaya devam edeceğiz. Biz Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Vakit Türkiye Vakti, Tam Yol İleri. Daima ileri. Antalya’yı Seviyorum" diye konuştu

Kaş’ta 13 köy ziyareti ve merkezde programlar

Milletvekili Adaylarının son programı AK Parti Kaş İlçe olağan yönetim kurulu toplantısı oldu. İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi ofisinde İlçe yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen AK Parti Antalya Milletvekili Adayları seçim çalışmaları ve Kaş yatırımları hakkında bilgi verdiler.